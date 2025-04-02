ВСУ пытались сбить беспилотник России.
В трофейном смартфоне иностранного наемника, служившего в рядах ВСУ, были найдены кадры боя украинских военных против российских беспилотников. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«На отбитых у противника позициях был обнаружен мобильный телефон… принадлежавший погибшему иностранному наемнику, воевавшему в ВСУ. В памяти телефона сохранилось видео — попытки отражения украинскими боевиками налета российских БПЛА», — сказал представитель силового ведомства в беседе с РИА Новости.
Российский танкист, который оказался единственным выжившим после нападения на его боевую машину, сумел уйти от плена, обманув украинского военного. В сети были опубликованы видеоматериалы, на которых зафиксирован момент, когда украинский солдат вначале держал российского военнослужащего на мушке, а последний избежал захвата хитростью.