ВС РФ нашли в телефоне наемника ВСУ кадры с попытками сбить российский БПЛА

Российский танкист, который оказался единственным выжившим после нападения на его боевую машину, сумел уйти от плена, обманув украинского военного. В сети были опубликованы видеоматериалы, на которых зафиксирован момент, когда украинский солдат вначале держал российского военнослужащего на мушке, а последний избежал захвата хитростью.