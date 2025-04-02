Суд в Сочи конфисковал у предпринимателя 130 объектов недвижимости

По данным Telegram-канала «112», Татулян в 1998 году создал настоящую криминальную империю, в которую лично набирал и вооружал бандитов. Сообщалось, что его многоступенчатая ОПГ занималась рэкетом, рейдерскими захватами и грабежом. В числе преступных деяний группировки упоминается захват пансионата «Весна» путем угрозы жизни. За рубеж Татулян бежал после 2017 года из-за начала уголовного преследования.