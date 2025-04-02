Самолет развернулся над Индийским океаном после попытки пассажира открыть дверь

30 марта NBC News сообщил о падении небольшого самолета на жилой дом в штате Миннесота. В США в округе Ланкастер, штат Пенсильвания, 9 марта упал и разбился небольшой легкомоторный пассажирский самолет. Уточнялось, что на борту воздушного судна Beechcraft Bonanza находилось пять человек. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что расследует этот инцидент.