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Самолет развернулся над Индийским океаном после попытки пассажира открыть дверь

Совершавший рейс из Бали в Мельбурн самолет компании Jetstar развернулся в полете над Индийским океаном после попытки одного из пассажиров открыть дверь. Об этом 1 апреля сообщает CNN.

«Вчера вечером наш самолет вернулся в Денпасар (аэропорт Бали) после того, как нарушивший порядок пассажир попытался открыть одну из дверей самолета и оскорбил наших членов экипажа», — говорится в заявлении компании.

По прибытии в аэропорт местные власти в Бали помогли высадить авиадебошира из самолета.

30 марта NBC News сообщил о падении небольшого самолета на жилой дом в штате Миннесота. В США в округе Ланкастер, штат Пенсильвания, 9 марта упал и разбился небольшой легкомоторный пассажирский самолет. Уточнялось, что на борту воздушного судна Beechcraft Bonanza находилось пять человек. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что расследует этот инцидент.