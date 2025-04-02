В Москве закрыли дело экс-руководителей ФГУП МВД, обвинявшихся в растрате

Из обвинительного заключения следует, что Смык и Романычев предложили трем контрагентам Дмитрию Алифанову, Дмитрию Кочеткову и Евгению Кондрацкому принять участие в хищении денежных средств ФГУП «РСУ МВД России» путем заключения с представляемыми ими организациями договоров в рамках госконтрактов на выполнение строительных работ на объектах, отнесенных к категории олимпийских, создав видимость их полного исполнения. Соучастники обеспечили изготовление комплекта документов в составе исполнительной и производственной документации, счетов и счетов-фактур, товарных накладных, актов о приемке выполненных работ, справок их стоимости и затрат, а также платежных поручений о выполнении работ в санаториях «Салют» и «Искра», в которые внесли заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ. В период с апреля 2014 года по апрель 2015 года фигуранты похитили 151 124 788 рублей, говорится в обвинительном заключении. Мещанский суд в 2023 году уже возвращал материалы на доследование, но кассация по просьбе гособвинения возвратила дело в районный суд на новое рассмотрение.