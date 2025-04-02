В Москве закрыли дело экс-руководителей ФГУП МВД, обвинявшихся в растрате

«Мещанский районный суд прекратил за истечением срока давности уголовное преследование в отношении троих наших подзащитных, — сказал собеседник агентства. — Кроме того, суд оставил без рассмотрения иск потерпевшей стороны в лице ФГУП “Ремонтно-строительное управление МВД России” с сохранением права на предъявление исковых требований на общую сумму более 151 млн рублей в порядке гражданского судопроизводства».
Основными фигурантами этого дела, согласно материалам, были умерший во время предварительного следствия бывший гендиректор ФГУП «РСУ МВД РФ» Алексей Смык и объявленный в розыск и заочно арестованный его заместитель Александр Романычев. Им было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Из обвинительного заключения следует, что Смык и Романычев предложили трем контрагентам Дмитрию Алифанову, Дмитрию Кочеткову и Евгению Кондрацкому принять участие в хищении денежных средств ФГУП «РСУ МВД России» путем заключения с представляемыми ими организациями договоров в рамках госконтрактов на выполнение строительных работ на объектах, отнесенных к категории олимпийских, создав видимость их полного исполнения. Соучастники обеспечили изготовление комплекта документов в составе исполнительной и производственной документации, счетов и счетов-фактур, товарных накладных, актов о приемке выполненных работ, справок их стоимости и затрат, а также платежных поручений о выполнении работ в санаториях «Салют» и «Искра», в которые внесли заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ. В период с апреля 2014 года по апрель 2015 года фигуранты похитили 151 124 788 рублей, говорится в обвинительном заключении. Мещанский суд в 2023 году уже возвращал материалы на доследование, но кассация по просьбе гособвинения возвратила дело в районный суд на новое рассмотрение.
Вину из фигурантов никто не признал, сообщили ТАСС их адвокаты.
Умерший в 2023 году от сердечного приступа 53-летний Алексей Смык ранее являлся фигурантом ряда других так и не дошедших до суда уголовных дел о хищении в ФГУП, в том числе при реконструкции Главного клинического госпиталя МВД РФ. Вместе с тем экс-начальник отдела снабжения находящегося в стадии банкротства ФГУП Александр Павлов ранее был признан виновным по делу о растрате при строительстве ведомственного госпиталя и осужден на 6 лет условно.