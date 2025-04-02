В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремело более десяти взрывов

В Харькове произошло не менее десяти взрывов, информирует Страна.ua.
В городе звучит воздушная тревога. Сирены также включены в Харьковской области.
Кроме того, о взрывах в Харькове заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревогу с воздуха также объявили в Днепропетровской и Одесской областях.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области.