Что известно об атаке дронов ВСУ по жилому району Таганрога

Из-за ударов БПЛА в городе ввели режим ЧС.
В Таганроге Ростовской области 1 апреля дрон ВСУ атаковал дома в жилом квартале. Произошли возгорания, которые оперативным службам удалось погасить. В происшествии обошлось без жертв, однако власти решили ввести режим ЧС, эвакуировав население. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
Беспилотники ударили по жилым домам.
В результате атаки БПЛА в Таганроге пострадали многоэтажные дома. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Повреждены многоквартирные дома. На место выехали дежурные оперативные службы», — написал Слюсарь у себя в telegram-канале.
Сотрудники экстренных ведомств приступили к ликвидации последствий ЧП. О последствиях удара и числе пострадавших сразу известно не было.
Очевидцы сообщили о возгорании.
Позднее очевидцы поделились видео падения обломков сбитого беспилотника ВСУ на улице Лизы Чайкиной. После удара возник пожар.
Возгорания получилось быстро устранить.
В результате инцидента произошло повреждение припаркованных автомобилей. Оказались выбиты стекла в квартирах на нескольких этажах близлежащего дома.
Как уточнил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, кроме дома по адресу Лизы Чайкиной, 57, возгорание случилось возле семиэтажного дома на Ленина, 147. Оба пожара оперативно ликвидировали. Упавший беспилотник обнаружили в переулке 1-й Новый, 26.
Информация о пострадавших.
Врачи оказали помощь двум жителям.
За медицинской помощью после атаки БПЛА в Таганроге обратились два человека. У них были зафиксированы ожоги и порезы. Их состояние не вызывает опасений. Жертв нет. У пострадавших домов выставили оцепление.
В городе ввели режим ЧС.
После атаки беспилотного летательного аппарата в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято для оперативного реагирования и оценки ущерба.
«В Таганроге с 23:15 1 апреля введен режим ЧС. Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
Из дома № 57 на улице Чайкиной эвакуировали 85 человек. Несущие конструкции девятиэтажки остались целыми, коммуникации отключать не стали. Жильцам разрешат вернуться в квартиры после тщательной проверки жилья саперами.