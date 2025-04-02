Reuters: в Белом доме пересмотрели позицию по поводу мира на Украине этой весной

Ранее Трамп заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина есть крайние сроки, чтобы прекратить огонь и начать действовать для перемирия на Украине. Он назвал эти сроки «психологическими дедлайнами». Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог пояснил, что конфликт должен завершиться в течение 2025 года. Он намерен активизировать все усилия для этого, взяв на решение 180 дней. По его словам, Европа при этом не будет принимать участие в переговорном процессе.