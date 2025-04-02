Reuters: в Белом доме пересмотрели позицию по поводу мира на Украине этой весной

В Белом доме обсуждают возможности прекращения конфликта на Украине.
Члены команды американского президента Дональда Трампа обсуждают возможность неудачи по поводу заключения мирного договора с Украиной этой весной. Они думают о мерах давления на стороны конфликта, чтобы вынудить их прийти к соглашению. Об этом рассказали источники из числа чиновников.
«Высокопоставленные представители администрации Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что США не смогут добиться мирного соглашения с Украиной в ближайшие несколько месяцев. Они разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву», — передает Reuters со ссылкой на свои источники.
Ранее Трамп заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина есть крайние сроки, чтобы прекратить огонь и начать действовать для перемирия на Украине. Он назвал эти сроки «психологическими дедлайнами». Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог пояснил, что конфликт должен завершиться в течение 2025 года. Он намерен активизировать все усилия для этого, взяв на решение 180 дней. По его словам, Европа при этом не будет принимать участие в переговорном процессе.