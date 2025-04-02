В Сирии частично удалось восстановить электроснабжение

По словам чиновника, электроснабжение восстановлено в провинциях Хомс, Хама и Тартус. Дей отметил, что подача электроэнергии постепенно вернется и в остальные провинции страны.
1 апреля сообщалось, что в столице Сирии Дамаске и на значительной части территории республики произошло масштабное отключение электроэнергии. По сведениям, поступившим из министерства энергетики страны, причиной блэкаута стали неисправности в нескольких точках электросети. Власти принимают экстренные меры для решения возникших проблем. Над устранением неисправностей работают ремонтные бригады.
31 марта министр транспорта в новом сирийском правительстве Яаруб Бадра заявил, что европейские авиакомпании могут возобновить прямое авиасообщение с Сирией.