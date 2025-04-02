В Подмосковье задержали троих подростков, подозреваемых в теракте

Следователи Следственного комитета России начали расследование уголовного дела в отношении троих несовершеннолетних, подозреваемых в совершении террористического акта, направленного на повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт).
Восточный следственный отдел на транспорте совместно с сотрудниками УТ МВД России по Центральному федеральному округу и УФСБ России по Москве и Московской области оперативно установил личности подозреваемых и задержал их. По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Предварительное следствие установило, что в марте 2025 года один из подозреваемых, используя мессенджер, убедил незнакомого несовершеннолетнего действовать в его интересах, предложив ему работу и предоставив подробный алгоритм действий. В результате несовершеннолетний привлек своих знакомых 2009 года рождения для совершения поджога шкафа обогрева стрелочных переводов и вскрытия трансформаторной подстанции на территории Московской области. За совершение террористического акта предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Ставропольском крае задержали подростков, которые, по версии следствия, в целях совершения теракта подожгли в Ставрополе здание Союза ветеранов боевых действий. По предварительным данным, несовершеннолетние нашли в интернете предложение о заработке, целью которого был поджог упомянутого здания.