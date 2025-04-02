В Подмосковье задержали троих подростков, подозреваемых в теракте

Предварительное следствие установило, что в марте 2025 года один из подозреваемых, используя мессенджер, убедил незнакомого несовершеннолетнего действовать в его интересах, предложив ему работу и предоставив подробный алгоритм действий. В результате несовершеннолетний привлек своих знакомых 2009 года рождения для совершения поджога шкафа обогрева стрелочных переводов и вскрытия трансформаторной подстанции на территории Московской области. За совершение террористического акта предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.