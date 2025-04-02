Следствие отказало обвиняемому в мошенничестве Шапиро уйти из СИЗО на СВО

Вместе с тем защита обвиняемого неоднократно указывала в суде на заседаниях по продлению меры пресечения и в апелляции об участии Шапиро в зоне СВО до возбуждения уголовного дела и его задержания, на оказании им помощи военнослужащим и наличии у него наград и благодарностей.