Следствие отказало обвиняемому в мошенничестве Шапиро уйти из СИЗО на СВО

«Следователь отказал Денису Шапиро в его просьбе заключить контракт с Минобороны для дальнейшего убытия в зону СВО с целью принятия там участия в боевых действиях», — сказал собеседник агентства.
Вместе с тем защита обвиняемого неоднократно указывала в суде на заседаниях по продлению меры пресечения и в апелляции об участии Шапиро в зоне СВО до возбуждения уголовного дела и его задержания, на оказании им помощи военнослужащим и наличии у него наград и благодарностей.
В октябре 2024 года Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под сражу адвоката Дениса Шапиро. Уголовное дело в отношении него было возбуждено ГСУ СК РФ по Москве 7 октября 2024 года. Адвокату предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Шапиро не согласен с квалификацией предъявленного ему обвинения и считает, что следствие затягивает расследование уголовного дела в его отношении.
Шапиро ранее носил имя Дионисий Золотов, неоднократно судим, однако в настоящий момент его судимости сняты. В последнее время он представлял интересы нескольких участников СВО, в том числе командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Шапиро представлял его интересы по инциденту с попыткой его отравления.