Хинштейн: Обломки БПЛА повредили многоквартирный дом в центре Курска

Боевики ВСУ ударили по Курску в ночь на 2 апреля. В этот раз не обошлось без последствий на земле. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом.
Жилое здание находится в центре города. Жителей отселили на время работы сотрудников оперативных служб. По предварительным данным, никто не пострадал. Обломки упали на крышу дома.
«В результате атаки вражеских беспилотников на Курск есть повреждения многоквартирного дома в центре города. К счастью, пострадавших нет — за медицинской помощью никто не обращался», — заключил Александр Хинштейн.
Врио губернатора добавил, что работа ПВО продолжается. Он призвал не паниковать.
Напомним, 31 марта российские солдаты отразили контратаку ВСУ в Курской области. Бойцы ликвидировали более 10 единиц боевой техники и пункты управления БПЛА.