Беспилотник ВСУ упал на крышу курской многоэтажки, жильцов эвакуировали

«На месте по моему поручению находится глава Курска Игорь Куцак. Работают МЧС и дежурные службы. Всем жителям оказывается необходимая помощь», — отметил Хинштейн.
Губернатор предупредил, что атака на регион продолжается. Он призвал курян сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
А ранее украинские беспилотники атаковали и Ростовскую область. В результате падения обломков сбитых БПЛА повреждены два многоэтажных здания в Таганроге. Также известно о двух пострадавших. В городе введён режим ЧС.