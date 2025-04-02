Россиян предупредили о набирающем обороты способе мошенничества

По ее словам, сперва мошенники взламывают аккаунт потенциальной жертвы в мессенджере, после чего скачивают отправленные ранее кружки и при помощи нейросети формируют нужный им диалог. Это делается для того, чтобы вызвать у контактов жертвы доверие.