Россиян предупредили о набирающем обороты способе мошенничества

По ее словам, сперва мошенники взламывают аккаунт потенциальной жертвы в мессенджере, после чего скачивают отправленные ранее кружки и при помощи нейросети формируют нужный им диалог. Это делается для того, чтобы вызвать у контактов жертвы доверие.
Храпунова пояснила, что цели такого мошенничества могут быть самыми разными, однако все они сводятся к тому, чтобы выманить деньги у ничего не подозревающих людей.
Чтобы не попасть в ловушку злоумышленников, эксперт порекомендовала связываться с человеком при помощи других способов коммуникации, если его просьбы выглядят странно.
Ранее сообщалось, что мошенники используют образовательные сервисы для обмана детей.