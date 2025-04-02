Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Малайзии взорвалась газовая труба, ранены свыше ста человек

В Малайзии произошел крупный пожар после взрыва газовой трубы возле столицы этой страны, города Куала-Лумпур. Об этом сообщает телеканал CNN.

Источник: AP 2024

Высота столба пламени, возникшего после взрыва, была сравнима с высотой двадцатиэтажного здания. В результате взрыва были повреждены по меньшей мере 49 домов, а 112 человек получили ранения. 63 пострадавшим потребовалась госпитализация. После взрыва в качестве меры предосторожности были закрыты три автозаправочные станции, однако до сих пор повреждений они не получили.

Ожидается, что возникший после взрыва пожар скоро сойдет на нет из-за закрытия клапанов газовой трубы. Местные жители были эвакуированы на время тушения. Пожар произошел во второй день мусульманского праздника Ид аль-Фитр.

До этого шесть человек пострадали при взрыве газа в мечети в Узбекистане.