В Малайзии взорвалась газовая труба, ранены свыше ста человек

Высота столба пламени, возникшего после взрыва, была сравнима с высотой двадцатиэтажного здания. В результате взрыва были повреждены по меньшей мере 49 домов, а 112 человек получили ранения. 63 пострадавшим потребовалась госпитализация. После взрыва в качестве меры предосторожности были закрыты три автозаправочные станции, однако до сих пор повреждений они не получили.