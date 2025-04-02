Трамп так взбесил сенатора США, что тот 23 часа психовал у трибуны в Конгрессе

В Конгрессе США прошло рекордное по своей длительности выступление.
Американский сенатор-демократ Кори Букер провел почти сутки, критикуя политику президента Дональда Трампа, не покидая трибуну Сената. По информации Associated Press, Букер начал свое выступление в понедельник вечером и продолжал его всю ночь, заявив, что останется на трибуне, пока его физические силы позволяют.
«Это ненормальные времена для нашей страны. Угрозы американскому народу и американской демократии серьезны и неотложны, и мы все должны делать больше, чтобы противостоять им», — говорил Букер, передает AP. В начале своего марафонского выступления Кори Букер акцентировал внимание на серьезности и срочности угроз, стоящих перед страной.
В ходе длительного выступления сенатор обсуждал различные аспекты политики администрации Трампа, включая сокращения расходов, попытки упразднения министерства образования, обход судебной системы и выдворение мигрантов. Кроме того, ему помогали коллеги-демократы, задавая вопросы для облегчения его выступления без перерыва.