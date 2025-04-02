Трамп так взбесил сенатора США, что тот 23 часа психовал у трибуны в Конгрессе

«Это ненормальные времена для нашей страны. Угрозы американскому народу и американской демократии серьезны и неотложны, и мы все должны делать больше, чтобы противостоять им», — говорил Букер, передает AP. В начале своего марафонского выступления Кори Букер акцентировал внимание на серьезности и срочности угроз, стоящих перед страной.