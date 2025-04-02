Во Владивостоке неизвестные избили, подожгли и ранили ножом местного жителя

Напомним, в середине марта полиция во Владивостоке начала проверку после появления сообщений в социальных сетях о жестоком нападении на прохожего на проспекте Красного Знамени в Ленинском районе города. В публикации говорилось, что граждане нанесли телесные повреждения мужчине и натравили на него собаку.