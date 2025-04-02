Во Владивостоке неизвестные избили, подожгли и ранили ножом местного жителя

Трое мужчин на одном из рынков во Владивостоке напали на местного жителя, которого они избили, подожгли и ранили ножом, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Приморскому краю.
Инцидент произошёл в Ленинском районе города.
«В дежурную часть поступило сообщение охранника рынка, расположенного на улице Адмирала Юмашева, который сообщил о том, что при просмотре записи камеры видеонаблюдения увидел лежащего на земле мужчину с ножевыми ранениями», — уточнило региональное управление ведомства в своём Telegram-канале.
41-летний пострадавший был госпитализирован. Полиция начала проверку. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и личности нападавших.
Напомним, в середине марта полиция во Владивостоке начала проверку после появления сообщений в социальных сетях о жестоком нападении на прохожего на проспекте Красного Знамени в Ленинском районе города. В публикации говорилось, что граждане нанесли телесные повреждения мужчине и натравили на него собаку.