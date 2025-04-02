Дело подорвавшего железную дорогу под Рязанью поступило в суд

Гражданин России и Италии Сидики находится в СИЗО с 2023 года. Ему вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему — все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.