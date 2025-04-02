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В Якутии из-за снегопадов в отменены межмуниципальные автобусные рейсы

Все межмуниципальные автобусные рейсы отменены в Якутске из-за обильного снегопада, город фактически оказался отрезан от четырех районов, следует из сообщения Минтранса Якутии в среду, 2 апреля. Сделано это в целях обеспечения безопасности пассажиров.

Источник: Агентство «Москва»

«В связи с ухудшением погодных условий, связанных со снегопадом, МУП “ЯПАК” отменяет утренние рейсы на 2 апреля по межрайонным перевозкам до Хангаласского, Горного, Намского и Чурапчинского районов по межмуниципальным маршрутам N 201, 202, 203 и 206», — говорится в сообщении.

По сообщению регионального УГМС, на этой неделе в Якутии прогнозируют температуру воздуха выше нормы. Это связано с выходом активных Сибирских циклонов. На юго-западе республики потеплеет до +10 градусов. Местами ожидаются осадки в виде дождя.