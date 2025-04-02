В Якутии из-за снегопадов в отменены межмуниципальные автобусные рейсы

«В связи с ухудшением погодных условий, связанных со снегопадом, МУП “ЯПАК” отменяет утренние рейсы на 2 апреля по межрайонным перевозкам до Хангаласского, Горного, Намского и Чурапчинского районов по межмуниципальным маршрутам N 201, 202, 203 и 206», — говорится в сообщении.