Во Владивостоке полиция разыскивает троих нападавших, которые избили и ранили ножом местного жителя. Инцидент произошёл 29 марта в Ленинском районе города, рядом с рынком на улице Адмирала Юмашева около ТЦ «Самоцвет». Как написал Telegram-канал «Полиция Приморья», охранник торговой точки, просматривая изображения с камер видеонаблюдения, обнаружил лежащего на земле мужчину с ножевыми ранениями и сразу сообщил в полицию. На место оперативно прибыли медики и следственно-оперативная группа. Пострадавшим оказался 41-летний житель Владивостока. Его доставили в больницу с колотыми ранениями. В соцсетях появились кадры, на которых видно, что во время нападения злоумышленники не только наносили удары ножом, но и пытались поджечь мужчину. Полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства нападения и личность подозреваемых. После завершения следственных действий будет принято процессуальное решение.