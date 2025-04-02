Раменские врачи спасли мужчину с разрывом опухоли диаметром 18 см в почке

«Диаметр образования составлял порядка 18 см, что превышает размер самого органа практически в два раза. Состояние угрожало жизни пациента, поэтому было принято решение выполнить нефрэктомию — удаление левой почки вместе с крупным новообразованием. Также в ходе операции мы устранили гематому и остановили кровотечение. Вторая почка у мужчины, по данным КТ, здоровая, поэтому пациент в ближайшее время сможет вернуться к привычному образу жизни», — приводятся в сообщении слова заведующего урологическим отделением Раменской больницы.