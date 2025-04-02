Пожарные спасли человека и 12 собак в Хабаровске

1 апреля в частном доме на улице Заводской вспыхнул сильный пожар. Спасатели вытащили из горящего здания мужчину и спасли 12 собак. Огонь полностью уничтожил строение. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Возгорание произошло днем. Когда пожарные прибыли на место, дом уже был охвачен пламенем. С помощью спасательного устройства они эвакуировали человека и вынесли газовый баллон. Огонь уничтожил жилой дом и надворные постройки общей площадью 100 квадратных метров.
В тот же день пожар вспыхнул в двухэтажном расселенном доме на улице Калараша. Там сгорели две комнаты — на первом и втором этажах.
«Спасатели эвакуировали одного человека. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины обоих пожаров выясняются», — рассказали в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.