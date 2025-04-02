Хабаровская экс-чиновница лишила бюджет 11 млн, незаконно раздавая квартиры

По версии следствия, с сентября 2020 года по ноябрь 2023 года женщина, зная о свободных квартирах посёлка, помогала оформлять фиктивные договоры соцнайма с людьми, которые не подозревали о её планах. Законных оснований для этого не было. Сама схема работала так: обвиняемая вместе с сыном и 41-летним местным жителем организовывала приватизацию этих квартир, а затем их продажу. Деньги от сделок они забирали себе. В итоге из собственности администрации пропало 6 квартир стоимостью свыше 3,4 миллиона рублей.