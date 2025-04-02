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Хабаровская экс-чиновница лишила бюджет 11 млн, незаконно раздавая квартиры

В Хабаровском крае будут судить бывшего начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации посёлка Ванино.

Источник: Аргументы и факты

Её обвиняют в мошенничестве с муниципальными квартирами и служебном подлоге, из-за чего бюджет потерял более 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, с сентября 2020 года по ноябрь 2023 года женщина, зная о свободных квартирах посёлка, помогала оформлять фиктивные договоры соцнайма с людьми, которые не подозревали о её планах. Законных оснований для этого не было. Сама схема работала так: обвиняемая вместе с сыном и 41-летним местным жителем организовывала приватизацию этих квартир, а затем их продажу. Деньги от сделок они забирали себе. В итоге из собственности администрации пропало 6 квартир стоимостью свыше 3,4 миллиона рублей.

Кроме того, с января 2022 года по декабрь 2023 года она незаконно передала ещё 12 квартир гражданам, не нуждающимся в жилье, чтобы улучшить свои рабочие показатели. Это добавило ущерб в 7,8 миллиона рублей.

Женщина пошла на сделку со следствием, рассказала о преступлении и других участниках, частично возместила ущерб. Дело направлено в Ванинский районный суд.

«В целях восстановления имущественных прав муниципального образования прокуратурой Ванинского района направлены в суд исковые заявления о признании сделок об отчуждении квартир недействительными и применении последствий их ничтожности. В настоящее время 15 из них рассмотрены и удовлетворены», — прокомментировала старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Майя Трубчик.