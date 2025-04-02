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В Москве медсестру обвинили в осквернении памятника защитникам Отечества

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Операционная медицинская сестра Научного центра неврологии Анастасия Лысенкова обвиняется в осквернении памятника защитникам Отечества. Соответствующая информация отражена в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: AP 2024

«Обвиняемой Лысенковой, работающей в должности операционной медицинской сестры Научного центра неврологии, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. “а”, “б” ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников организованной группой)», — отмечается в материале.

Суд первой инстанции избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу, однако в апелляции избранная мера была изменена на домашний арест.

Из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, следует, что вторая фигурантка, проходящая по делу, В. Н. Николаева признала вину в полном объеме, заявив, что действовала под давлением мошенников, которые ввели ее в заблуждение. Однако женщина не явилась на процесс по уголовному делу. Ее местонахождение неизвестно.