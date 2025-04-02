В Москве медсестру обвинили в осквернении памятника защитникам Отечества

«Обвиняемой Лысенковой, работающей в должности операционной медицинской сестры Научного центра неврологии, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. “а”, “б” ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников организованной группой)», — отмечается в материале.
Суд первой инстанции избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу, однако в апелляции избранная мера была изменена на домашний арест.
Из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, следует, что вторая фигурантка, проходящая по делу, В. Н. Николаева признала вину в полном объеме, заявив, что действовала под давлением мошенников, которые ввели ее в заблуждение. Однако женщина не явилась на процесс по уголовному делу. Ее местонахождение неизвестно.