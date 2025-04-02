Репост экстремистского материала стал причиной ареста и штрафа для жителя Приморья

Как сообщили в ведомстве, в одном из чатов в популярном мессенджере мужчина сделал репост записи, которая содержала экстремистские материалы. В момент публикации приморец был пьян. Несмотря на то, что он скрыл свои персональные данные и номер телефона, его все равно нашли.