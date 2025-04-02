Репост экстремистского материала стал причиной ареста и штрафа для жителя Приморья

Во Владивостоке арестовали местного жителя за поддержку экстремистов. Также он получил штраф, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу аппарата антитеррористической комиссии Приморья.
Как сообщили в ведомстве, в одном из чатов в популярном мессенджере мужчина сделал репост записи, которая содержала экстремистские материалы. В момент публикации приморец был пьян. Несмотря на то, что он скрыл свои персональные данные и номер телефона, его все равно нашли.
Ленинский районный суд приговорил жителя Владивостока к административному заданию по статье об унижении человеческого достоинства. По решению суда он получил 15 суток ареста, а также должен выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.