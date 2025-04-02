С ожогами лица и на ИВЛ: в Приморье врачи спасли мужчину после пожара

Скоординированные действия врачей нескольких медучреждений Приморья помогли спасти жизнь 53-летнему жителю края, пострадавшему в пожаре. Мужчину с ожогами кистей и лица II-III степени, охватившими до 10% поверхности тела, доставили в Артёмовскую городскую больницу. Однако серьёзную угрозу представляло не только это — пациент отравился продуктами горения и находился в крайне тяжёлом состоянии, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) Владивостокской скорой помощи.
Для спасения жизни мужчине требовалась помощь специалистов отделения острых отравлений Владивостокской клинической больницы № 2. Медики Артёмовской больницы связались с Территориальным центром медицины катастроф, и было принято решение о срочной транспортировке. Отмечается, что пациент был переведён на аппарат искусственной вентиляции лёгких.
3 марта реанимобиль ТЦМК с бригадой под руководством заведующего отделением экстренно-консультативной помощи отправился в Артём. Врачи не только осуществляли мониторинг функций артериального давления, пульса, частоты сердечных сокращений, сатурации крови, но и продолжали проводить мужчине интенсивную терапию.
Во Владивостоке пациента приняли в отделении острых отравлений, где врачи стабилизировали его состояние и справились с осложнениями. После курса лечения мужчину выписали домой на дальнейшее поликлиническое наблюдение.