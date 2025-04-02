Во Владивостоке члены группировки обвиняются в рэкете таксистов

Несогласных платить запугивали избиениями и повреждениями автомобилей. Количество пострадавших таксистов следствие не уточняет. Члены группировки были задержаны в мае прошлого года после того, как вблизи аэропорта Владивостока был избит один из таксистов. Фигурантам дела по обвинению в вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ) грозит до 15 лет лишения свободы.