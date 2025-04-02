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МВД: мошенники обманывают пенсионеров под предлогом перерасчёта стажа

Мошенники угрожают уголовным делом «за оказание помощи» ВСУ.

Источник: Freepik

Злоумышленники обманывают пенсионеров, говоря о «пересчёте трудового стажа», а затем похищают денежные средства, следует из материалов Министерства внутренних дел.

В документах уточняется, что мошенники угрожают уголовным делом за «оказание помощи» Вооружённым силам Украины.

Неизвестные звонят пенсионерам и предлагают озвучить паспортные данные якобы для «перерасчёта трудового стажа».

После этого беседа заканчивается. Спустя некоторое время с пенсионером связывает человек, который представляется сотрудников правоохранительных органов.

Он утверждает, что «по паспортным данным» якобы осуществлён перевод средств «на Украину», в связи с чем в отношении потенциальной жертвы мошенников якобы заведено уголовное дело.

Мошенники убеждают пенсионера снять сбережения со счёта и «для сохранности» передать деньги курьеру.

Ранее сообщалось, что мошенники стали красть деньги с помощью легенды о замене ключей от домофона.