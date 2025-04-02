МВД: мошенники обманывают пенсионеров под предлогом перерасчёта стажа

Злоумышленники обманывают пенсионеров, говоря о «пересчёте трудового стажа», а затем похищают денежные средства, следует из материалов Министерства внутренних дел.
В документах уточняется, что мошенники угрожают уголовным делом за «оказание помощи» Вооружённым силам Украины.
Неизвестные звонят пенсионерам и предлагают озвучить паспортные данные якобы для «перерасчёта трудового стажа».
После этого беседа заканчивается. Спустя некоторое время с пенсионером связывает человек, который представляется сотрудников правоохранительных органов.
Он утверждает, что «по паспортным данным» якобы осуществлён перевод средств «на Украину», в связи с чем в отношении потенциальной жертвы мошенников якобы заведено уголовное дело.
Мошенники убеждают пенсионера снять сбережения со счёта и «для сохранности» передать деньги курьеру.
Ранее сообщалось, что мошенники стали красть деньги с помощью легенды о замене ключей от домофона.