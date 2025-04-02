ВСУ нанесли удары по Таганрогу, пострадали мирные жители: подробности

После атаки украинских дронов в Таганроге ввели режим ЧС. Он действует с 23:15 по Москве. Утром 2 апреля, по словам главы региона, муниципальная комиссия приступит к обследованию поврежденных зданий и установлению нанесенного ущерба. Юрий Слюсарь уточнил, что из-за ударов ВСУ из многоэтажного дома на улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 жильцов. Здание по-прежнему функционирует, его не отключали от коммуникаций. По данным специалистов, несущие конструкции не пострадали. Жители смогут вернуться в квартиры после обследования дома саперами.