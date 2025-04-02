ВСУ нанесли удары по Таганрогу, пострадали мирные жители: подробности

Украинские дроны атаковали территорию Ростовской области в ночь на 2 апреля. В результате ударов пострадали два человека, есть последствия на земле. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Отмечается, что боевики ВСУ атаковали Таганрог. Двое жителей получили ранения: ожоги и порезы. По данным губернатора, повреждены также многоквартирные дома. Обломки беспилотников упали на крыши зданий.
В результате ночной атаки в одном из домов начался пожар. Это жилое девятиэтажное здание, расположенное на улице Лизы Чайкиной. Возгорание зафиксировали также рядом с семиэтажным домом, находящимся на улице Ленина.
«Пожары оперативно потушены. К медикам на данный момент обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами», — написал Юрий Слюсарь.
Он добавил, что пострадавшим оказывают необходимую помощь. Жертв в результате пожаров нет. Юрий Слюсарь отметил, что оба дома были оцеплены для безопасности жителей.
После атаки украинских дронов в Таганроге ввели режим ЧС. Он действует с 23:15 по Москве. Утром 2 апреля, по словам главы региона, муниципальная комиссия приступит к обследованию поврежденных зданий и установлению нанесенного ущерба. Юрий Слюсарь уточнил, что из-за ударов ВСУ из многоэтажного дома на улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 жильцов. Здание по-прежнему функционирует, его не отключали от коммуникаций. По данным специалистов, несущие конструкции не пострадали. Жители смогут вернуться в квартиры после обследования дома саперами.
Украинские БПЛА этой ночью атаковали и Курск. Без повреждений не обошлось. Обломки дронов упали на многоквартирный дом. Он расположен в центре Курска. Жителей дома на время отселили. Сотрудники оперативных служб проводят обследование. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, никто не пострадал. Обломки повредили только крышу здания.
Утром 1 апреля ВСУ атаковали также Горловку в ДНР. Количество пострадавших, по имеющимся данным, составляет 15 человек. Дрон попал в пассажирский автобус.