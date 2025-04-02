Мошенники стали обманывать пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа

Аферисты под видом работников Соцфонда звонят пожилым людям и просят продиктовать им паспортные данные якобы для перерасчета трудового стажа. Через некоторое время с пенсионером связываются лжесотрудники правоохранительных органов. Они говорят, что по паспортным данным пенсионера был осуществлен денежный перевод на Украину, в связи с чем против него возбудили уголовное дело.
Введя жертву в состояние сильного волнения, злоумышленники заставляют ее снять сбережения и передать их курьеру или перевести на «безопасный счет», сказано в статье.
В МВД рассказали о новой мошеннической схеме, злоумышленники организуют сборы средств на «лечение» неизлечимо больных людей, обещая помощь в клиниках, готовых взяться за сложные случаи.
После сбора необходимой суммы пациент умирает, что делает мошенничество практически недоказуемым.