Мошенники стали обманывать пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа

Аферисты под видом работников Соцфонда звонят пожилым людям и просят продиктовать им паспортные данные якобы для перерасчета трудового стажа. Через некоторое время с пенсионером связываются лжесотрудники правоохранительных органов. Они говорят, что по паспортным данным пенсионера был осуществлен денежный перевод на Украину, в связи с чем против него возбудили уголовное дело.