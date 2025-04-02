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Мошенники стали обманывать пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа

Телефонные мошенники стали обманывать пенсионеров, используя схему с «перерасчетом трудового стажа». Об этом, ссылаясь на материалы МВД России, сообщило ТАСС.

Источник: Freepik

Аферисты под видом работников Соцфонда звонят пожилым людям и просят продиктовать им паспортные данные якобы для перерасчета трудового стажа. Через некоторое время с пенсионером связываются лжесотрудники правоохранительных органов. Они говорят, что по паспортным данным пенсионера был осуществлен денежный перевод на Украину, в связи с чем против него возбудили уголовное дело.

Введя жертву в состояние сильного волнения, злоумышленники заставляют ее снять сбережения и передать их курьеру или перевести на «безопасный счет», сказано в статье.

В МВД рассказали о новой мошеннической схеме, злоумышленники организуют сборы средств на «лечение» неизлечимо больных людей, обещая помощь в клиниках, готовых взяться за сложные случаи.

После сбора необходимой суммы пациент умирает, что делает мошенничество практически недоказуемым.