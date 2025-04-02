В Красноярском крае потушили 24 пожара за сутки

В Красноярском крае потушили 24 пожара за 1 апреля. В этот день обошлось без погибших и пострадавших, сообщают в краевом управлении МЧС России.
Так, ночью 1 апреля в посёлке Шушенском на улице Береговой загорелся частный одноэтажный дом. Огонь охватил пять квадратных метров стены, пола и вещей. Полностью потушить возгорание удалось за 9 минут после прибытия пожарных.
По данным МЧС, пожар начался из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.
Также за сутки пожарные потушили 9 палов травы на общей площади 9,09 га в Емельяновском и Ужурском районах, а также в Канске, Сосновоборске и Красноярске.