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В Красноярском крае потушили 24 пожара за сутки

В МЧС поделились оперативной сводкой за 1 апреля.

Источник: КГКУ Спасатель

В Красноярском крае потушили 24 пожара за 1 апреля. В этот день обошлось без погибших и пострадавших, сообщают в краевом управлении МЧС России.

Так, ночью 1 апреля в посёлке Шушенском на улице Береговой загорелся частный одноэтажный дом. Огонь охватил пять квадратных метров стены, пола и вещей. Полностью потушить возгорание удалось за 9 минут после прибытия пожарных.

По данным МЧС, пожар начался из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.

Также за сутки пожарные потушили 9 палов травы на общей площади 9,09 га в Емельяновском и Ужурском районах, а также в Канске, Сосновоборске и Красноярске.