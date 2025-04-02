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В Забайкалье задержали начальника колонии за вымогательство денег у осужденных

ЧИТА, 2 апреля. /ТАСС/. Начальника одной из исправительных колоний УФСИН в Забайкалье задержали за превышение должностных полномочий. Он вымогал деньги у осужденных, сообщили в пресс-службах регионального управления ФСБ и следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что фигурантом в период с 2022 по 2024 год была организованна схема вымогательства у осужденных денежных средств за последующее смягчение режима отбывания наказания или условно-досрочное освобождение. При не непринятии заключенными условий должностного лица, на них оказывалось психологическое давление, а также высказывались угрозы о привлечении к дисциплинарной ответственности, что лишало их возможности претендовать на вышеуказанные привилегии», — говорится в сообщении УФСБ.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Забайкальскому краю, начальник колонии вынудил одного из заключенных приобрести для нужд учреждения различные материалы и оборудование. Осужденный согласился и приобрел необходимые товар. Сейчас следователи устанавливают сумму ущерба, причиненного заключенному.

Уголовное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН по Забайкальскому краю. Сейчас подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время ему выберут меру пресечения.