В Забайкалье задержали начальника колонии за вымогательство денег у осужденных

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что фигурантом в период с 2022 по 2024 год была организованна схема вымогательства у осужденных денежных средств за последующее смягчение режима отбывания наказания или условно-досрочное освобождение. При не непринятии заключенными условий должностного лица, на них оказывалось психологическое давление, а также высказывались угрозы о привлечении к дисциплинарной ответственности, что лишало их возможности претендовать на вышеуказанные привилегии», — говорится в сообщении УФСБ.