Добровольцам в Курской области собираются дать статус ветеранов

Волонтеров на передовой приравняют к ветеранам боевых действий.
Статус ветерана боевых действий будет распространен и на добровольцев, выполняющих определенные задачи на госгранице и на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующая поправка направлена ко второму чтению законопроекта, который предусматривает расширение статуса ветеранов боевых действий.
«Добровольцы, участвующие в боевых действиях в приграничных с зоной СВО районах России, будут официально приравнены к ветеранам боевых действий. Соответствующая поправка ко второму чтению законопроекта была внесена в Госдуму. Как стало известно, профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов планирует одобрить эту инициативу уже 2 апреля», — передает ТАСС.
Инициатива о предоставлении статуса ветерана боевых действий участникам операций в Курской области получила поддержку на уровне правительства. Президент РФ Владимир Путин также подчеркивал важность этого шага во время прямой линии, указывая на необходимость расширения категории лиц, признанных ветеранами.