Добровольцам в Курской области собираются дать статус ветеранов

«Добровольцы, участвующие в боевых действиях в приграничных с зоной СВО районах России, будут официально приравнены к ветеранам боевых действий. Соответствующая поправка ко второму чтению законопроекта была внесена в Госдуму. Как стало известно, профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов планирует одобрить эту инициативу уже 2 апреля», — передает ТАСС.