Судья в США, пересматривающий дело Царнаева, отказался брать самоотвод

Царнаева приговорили в 2015 году к смертной казни за организацию теракта в апреле 2013 года. Взрывы на Бостонском марафоне унесли жизни трех человек, более 260 были ранены. Кроме того, Джохар Царнаев и его брат Тамерлан убили полицейского в перестрелке, когда скрывались от правоохранительных органов. Тамерлан Царнаев был застрелен полицией, а Джохар арестован.