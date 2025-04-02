Судья в США, пересматривающий дело Царнаева, отказался брать самоотвод

В прошлом году апелляционный суд в США вернул дело Царнаева в суд нижестоящей инстанции, что может повлечь пересмотр смертной казни. Царнаев обжаловал приговор по четырем пунктам, один из которых — о предвзятости двух присяжных по его делу.
«Отвод будет противоречить указаниям Апелляционного суда… объективный, осведомленный представитель общественности не нашел бы разумных оснований сомневаться в моей способности следовать своей клятве добросовестно применять закон», — постановил судья в ответ на требование адвокатов Царнаева отстранить его от рассмотрения дела из-за комментариев, которые якобы потенциально говорят о его предвзятости в отношении обвиняемого.
Царнаева приговорили в 2015 году к смертной казни за организацию теракта в апреле 2013 года. Взрывы на Бостонском марафоне унесли жизни трех человек, более 260 были ранены. Кроме того, Джохар Царнаев и его брат Тамерлан убили полицейского в перестрелке, когда скрывались от правоохранительных органов. Тамерлан Царнаев был застрелен полицией, а Джохар арестован.
На процессе Царнаев признался в подготовке теракта, но возложил вину на старшего брата, заявив, что находился под его влиянием. В 2020 году апелляционный суд отменил приговор, согласившись с доводами защиты о том, что проведение процесса в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных. В марте 2022 года Верховный суд США восстановил смертный приговор Царнаеву.