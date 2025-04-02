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Число жертв землетрясения в Бангкоке увеличилось до 22

Пропавшими без вести числятся 72 человека.

Количество погибших в результате подземных толчков в Бангкоке достигло 22, информирует Thai PBS.

Кроме того, по данным телеканала, пропавшими без вести числятся 72 человека.

В северной части столицы Таиланда в районе Чатучак на месте обрушения 30-этажного здания продолжается поисково-спасательная операция. Из-под завалов были извлечены 15 тел погибших строителей.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано на территории Мьянмы. Кроме того, подземные толчки ощущались в пяти соседних государствах, в том числе в Таиланде.

Количество погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тысячи, ещё сотни человек пропали без вести.

После подземных толчков в Бангкоке власти ввели в городе чрезвычайное положение. Магнитуда подземных толчков в столице Таиланда составила 7,4. Ранее сообщалось о 18 погибших.