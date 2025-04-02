В центре Чирчика молодого человека избили до смерти

Его мать опубликовала душераздирающий пост с подробностями случившегося, опасаясь, что виновный может избежать наказания. По её словам, правоохранительные органы уже пытаются квалифицировать инцидент как «обычную уличную драку».
Мурат оказался в самом центре трагедии, когда попытался защитить женщину от агрессии мужчины по имени Хамид. За свою попытку вмешаться он поплатился жизнью. По словам матери, сына жестоко избили прямо на улице в самом центре города около 18:00. Без сознания его доставили в больницу. Он находился в коме, был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но так и не пришёл в себя. На следующий день, 6 марта, в 21:00, Мурат скончался.
Медики зафиксировали ужасающие травмы: черепно-мозговую травму, переломы черепа, отёк мозга, множественные кровоизлияния, перелом носа, сломанные рёбра, которые пробили лёгкие. Эти травмы не оставили ему ни единого шанса.
У Мурата остался сын
Мать погибшего утверждает, что следствие может не довести дело до конца. Именно поэтому она решила рассказать свою историю публично.
«Прошу предать эту историю широкой огласке, чтобы виновный понёс наказание и не избежал ответственности, так как правоохранительные органы квалифицируют его действия как простая уличная драка», — написала она.
Эта история вызывает не только шок, но и чувство бессилия. Ведь за ней скрывается тревожная тенденция: люди всё чаще прибегают к помощи соцсетей, потому что не верят, что правоохранители и суды действительно защитят их интересы. Только общественный резонанс становится шансом добиться справедливости.
Если бы Мурат не вмешался — сегодня кто знает, чем могла закончиться та ситуация для избиваемой женщины [она жива, проходит лечение — прим. редакции]. А теперь он мёртв, а его убийцу, похоже, хотят списать как участника «обычной драки».
Эта трагедия требует не просто внимания — она требует реакции. Неравнодушия. Настоящего расследования. И справедливого наказания. Иначе завтра на его месте может оказаться чей-то ещё сын.