В центре Чирчика молодого человека избили до смерти

Мурат оказался в самом центре трагедии, когда попытался защитить женщину от агрессии мужчины по имени Хамид. За свою попытку вмешаться он поплатился жизнью. По словам матери, сына жестоко избили прямо на улице в самом центре города около 18:00. Без сознания его доставили в больницу. Он находился в коме, был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но так и не пришёл в себя. На следующий день, 6 марта, в 21:00, Мурат скончался.