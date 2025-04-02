WS: Запад разрабатывает планы по вливанию своих сил в конфликт на Украине

Великобритания может пойти на обострение конфликта с РФ.
Франция, Великобритания, а также ряд других государств разрабатывают новую стратегию по интеграции ресурсов на Украину в противостоянии с Россией. Об этом заявил экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в обзоре для интернет-площадки Weapons Substack.
«Франция и Великобритания, возможно и некоторые другие страны, работают над новой идеей по вливанию европейских сил в конфликт. Может быть, даже при закулисной поддержке США, они захотят войти в Западную Украину», — отметил Брайен.
От также подчеркнул, что у Европы нет в достаточном количестве развертываемых сил, точно как и запасов вооружения. Поэтому ей придется ожидать отпора со стороны русских, которые могут решить атаковать плацдармы и склады снабжения в Польше и Румынии.
Как сообщало URA.RU ранее, члены команды американского президента Дональда Трампа обсуждают возможность неудачи по поводу заключения мирного договора с Украиной этой весной. Они думают о мерах давления на стороны конфликта, чтобы вынудить их прийти к соглашению.