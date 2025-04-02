В Забайкалье задержали начальника ИК по подозрению в превышении полномочий

При этом, по версии ФСБ, заключенные, которые отказывались предоставлять деньги, подвергались психологическому давлению. Кроме того, осужденным угрожали привлечением к дисциплинарной ответственности, что лишало их возможности претендовать на смягчение наказания или УДО.