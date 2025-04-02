В Забайкалье задержали начальника ИК по подозрению в превышении полномочий

Правоохранительные органы задержали начальника одной из исправительных колоний (ИК) в Забайкальском крае по подозрению в превышении полномочий, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурантом в период с 2022 по 2024 годы была организована схема вымогательства у осужденных денежных средств за последующее смягчение режима отбывания наказания или условно-досрочное освобождение», — отметили в ведомстве.
При этом, по версии ФСБ, заключенные, которые отказывались предоставлять деньги, подвергались психологическому давлению. Кроме того, осужденным угрожали привлечением к дисциплинарной ответственности, что лишало их возможности претендовать на смягчение наказания или УДО.
Согласно информации следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, задержанный заставил одного из заключенных приобрести для колонии различные материалы и оборудование. Сотрудники ведомства устанавливают сумму ущерба, причиненного потерпевшему.
Против начальника колонии возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной заинтересованности).
В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Напомним, 26 марта стало известно о задержании в городе Невьянске Свердловской области начальника исправительной колонии № 46. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и получении взятки. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде запрета на определённые действия.