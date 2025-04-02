Newsweek: Украина захотела стать мировой военной державой

Украина 31 марта получила от Швеции военную помощь на сумму 1,6 миллиарда долларов, что является самым крупным пакетом с начала украинского конфликта. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что средства направлены на закупку и производство оружия, а также на снабжение вооружения со складов. Франция также объявила о выделении двух миллиардов евро на военную поддержку, включая поставки оружия, боеприпасов и другие оборонные средства, такие как ракеты для Mirage и бронемашины.