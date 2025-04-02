В Омске на пешеходных переходах сбили двух детей

В Госавтоинспекции по Омской области сообщили о двух ДТП, в которых пострадали дети. Оба дорожно-транспортных происшествия случились в один день, и в том и в другом случае несовершеннолетние переходили дорогу по пешеходному переходу.
Первая авария произошла на улице Мельничной, возле дома № 89. 31-летний водитель Renault Megan сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемую пешеходному переходу.
Место второго ДТП — регулируемый пешеходный переход на пересечении улиц Волховстроя и Кемеровской. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Toyota Vitz проехал на запрещающий «красный» и сбил 13-летнего мальчика. Подростку потребовалась медицинская помощь.
Окончательно обстоятельства и причины ДТП должна установить проверка.