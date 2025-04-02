Улыбалась в суде. У обвиняемой в убийстве Тархова появился новый адвокат

На последнем заседании Самарского районного суда по делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых выяснилось, что у обвиняемой в этом преступлении Екатерины Тарховой появился новый адвокат — теперь ее защищает Игорь Верховский.
Изменит линию поведения?
«Обвиняемая признала свою вину. Скорее всего, это означает, что она сотрудничала со следствием. Может быть, после смены адвоката, будет выработана другая линия защиты. Однако, если Екатерина поменяет показания, то это будет расцениваться как недобросовестное поведение», — рассуждает адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш.
Юрист также напомнила, что если Екатерина признала свою вину в совершении преступления, то ей грозит срок по ч.2 ст. 105 УК РФ, где наказание может быть от 8 до 20 лет.
«Если будет установлено, что был корыстный мотив, то это отягчающее обстоятельство. Более того, если были сообщники, то это уже преступление, совершенное группой лиц и по предварительному сговору. Суд будет учитывать ее раскаяние, то, что у нее на иждивении ребенок, то, что ранее она не судима. Но, по моему мнению, она может получить не меньше 10 лет. То, что ее оправдают — это вряд ли», — рассказала samara.aif.ru юрист.
Убила из-за неприязни?
Отметим, что журналисты смогли задать Екатерине вопросы в коридоре суда. Она не ответила на из них, кроме вопроса о причине совершенного. Женщина отрицательно покачала головой в ответ на вопрос: «Вы убили своих родных из-за неприязни к ним?».
На вопросы судьи Екатерина отвечала четко, хотя и запуталась с адресом своего проживания, не смогла вспомнить номер дома.
«Люблю своего сына».
В ходе заседания Екатерина просила отправить ее под домашний арест, так как у нее есть маленький ребенок. Она рассказала о своем состоянии здоровья, отмечая учащенное сердцебиение.
Однако адвокат ее матери, Людмилы Тарховой, которая считается в этом деле потерпевшей, настаивал на том, что Екатерину следует оставить в СИЗО.
Когда судья вышла в совещательную комнату, Екатерина смогла поговорить с журналистами, поделившись своими чувствами.
«Я очень люблю своего сына. Я не хотела их убивать, мне тяжело, что из-за этой ситуации я лишилась самого дорогого — своего сына», — сказала она.
На вопрос о предполагаемом сообщнике Екатерина заявила, что между ними нет романтических отношений, они просто знакомы.
После заседания адвокат Игорь Верховский долго обсуждал детали дела с Екатериной, и, похоже, его слова смогли её приободрить — женщина улыбалась.
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