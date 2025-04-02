Улыбалась в суде. У обвиняемой в убийстве Тархова появился новый адвокат

«Если будет установлено, что был корыстный мотив, то это отягчающее обстоятельство. Более того, если были сообщники, то это уже преступление, совершенное группой лиц и по предварительному сговору. Суд будет учитывать ее раскаяние, то, что у нее на иждивении ребенок, то, что ранее она не судима. Но, по моему мнению, она может получить не меньше 10 лет. То, что ее оправдают — это вряд ли», — рассказала samara.aif.ru юрист.