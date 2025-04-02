Набережная за 2 миллиарда на севере Казахстана не выдержала зиму

«Набережная выглядит так, словно ей уже лет пять. Брусчатка провалилась, состояние ужасное. Работы выполнены отвратительно. Как здесь гулять и что с ней будет дальше? Впереди лето, люди будут приходить сюда, но на что им смотреть? Первая набережная тоже была построена кое-как — там тоже проседала брусчатка, падала плитка», — возмущается местная жительница Есения Карпухина.