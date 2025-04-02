Набережная за 2 миллиарда на севере Казахстана не выдержала зиму

Строящаяся набережная в Костанае на берегу Тобола не пережила зиму. Брусчатка вдоль ограждения провалилась, а местами кирпичная кладка выглядит так, словно была уложена без раствора. Создается впечатление, что объект возводили наспех: между кирпичами заметны щели, а часть стены уже начала осыпаться.
«Набережная выглядит так, словно ей уже лет пять. Брусчатка провалилась, состояние ужасное. Работы выполнены отвратительно. Как здесь гулять и что с ней будет дальше? Впереди лето, люди будут приходить сюда, но на что им смотреть? Первая набережная тоже была построена кое-как — там тоже проседала брусчатка, падала плитка», — возмущается местная жительница Есения Карпухина.
В отделе ЖКХ сообщили, что алматинский подрядчик должен был сдать объект еще в ноябре прошлого года. Стоимость проекта — 2 миллиарда 13 миллионов тенге. В эту сумму входит возведение самой набережной и строительство 12 детско-спортивных площадок. Что касается качества, то объект еще не принят и подрядчик обязан устранить все выявленные дефекты в течение месяца.
«Работы по укладке брусчатки частично производились в зимнее время, в результате чего при наступлении теплых погодных условий часть брусчатки начала проваливаться. Ее объем составляет 10 процентов от общей площади благоустройства. Договорные обязательства по данному проекту закончились в ноябре 2024 года, сейчас подрядчику дано задание устранить все провалы и дефекты в течение месяца», — сообщил заведующий сектором отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов.
По словам сотрудников акимата, строительство набережной в Притобольском парке завершено на 95 процентов. Гарантийный срок объекта составит три года. По официальным данным, в дальнейшем другой подрядчик займется благоустройством парка, установкой освещения и системой полива.
Ранее мы рассказывали, что в 2022 году другая часть набережной в Костанае, построенная за 662 миллиона тенге, пришла в плачевное состояние. Гранитная плитка потрескалась, тартановое покрытие на спортивных площадках износилось, а вандалы повредили тренажеры. Вдобавок по всему периметру скопились кучи мусора.