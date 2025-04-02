Похитил под видом мебели: аферист обманул 16 новосибирцев

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в крупном мошенничестве. По данным прокуратуры, мужчина в течение трёх лет обманывал клиентов, предлагая услуги по изготовлению мебели на заказ, но так и не выполнил свои обязательства.