Похитил под видом мебели: аферист обманул 16 новосибирцев

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в крупном мошенничестве. По данным прокуратуры, мужчина в течение трёх лет обманывал клиентов, предлагая услуги по изготовлению мебели на заказ, но так и не выполнил свои обязательства.
Как установило следствие, обвиняемый, будучи генеральным директором коммерческой организации, размещал в интернете объявления с фотографиями образцов мебели.
«Обвиняемый с целью придания видимости законности своим действиям заключал с потерпевшими договора оказания услуг, выдавал квитанции о получении денежных средств и расписки. Однако свои обязательства перед заказчиками не исполнил», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
После получения предоплаты, которая в отдельных случаях достигала 2,9 млн рублей, он прекращал общение с заказчиками.
Всего от действий мошенника пострадали 16 человек, общий ущерб составил 5,9 млн рублей. По версии следствия, эти средства мужчина потратил на личные нужды.
Уголовное дело, возбуждённое по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), направлено в Калининский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылёв лично проконтролировал подготовку материалов дела к судебному разбирательству.