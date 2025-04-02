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Житель Новосибирской области до смерти избил свою сожительницу

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Freepik

28-летнего жителя Маслянинского района задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, 31 марта мужчина выпивал вместе со своей сожительницей, когда между ними вспыхнула ссора на бытовой почве. Подозреваемый сильно избил 34-летнюю женщину, которая скончалась спустя некоторое время на месте происшествия.

Мужчину задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Также в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что житель региона предстанет перед судом за убийство жены на глазах у маленькой дочери.