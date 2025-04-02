Режим ЧС, пожар и эвакуация жителей: последствия ночной атаки БПЛА в Таганроге

В результате атаки беспилотников в Таганроге пострадали два человека. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
По данным властей, повреждены два многоквартирных дома. Инцидент произошел на улице Лизы Чайкиной. Два человека получили легкие ранения — ожоги и порезы. Медики оказали им необходимую помощь, погибших нет.
Также в девятиэтажном доме по улице Лизы Чайкиной, 57 и возле семиэтажного дома на улице Ленина, 147 возникли возгорания. Еще один упавший беспилотник обнаружили в переулке 1-й Новый, 26. Все очаги возгорания оперативно ликвидировали.
«Пожары оперативно потушены. К медикам на данный момент обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами. Им оказывают помощь. К счастью, жертв нет. У домов выставлено оцепление», — написал Слюсарь.
Из поврежденного дома на улице Чайкиной эвакуировали 85 жильцов. Как уточнил врио губернатора, люди смогут вернуться в свои квартиры после обследования здания саперами. Дом от коммуникаций не отключен, по оценке специалистов, несущие конструкции не пострадали. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Утром муниципальная комиссия приступит к оценке нанесенного ущерба.
Областная прокуратура взяла на контроль ситуацию с соблюдением прав граждан, чье имущество пострадало в результате атаки.
Накануне мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что беспилотный аппарат ВСУ застрял на дереве в 300 метрах от жилого дома. Градоначальница выложила в Telegram-канал видео, в котором рассказала о последствиях атаки дронов. По словам Камбуловой, еще один беспилотный аппарат упал на гаражи.
В последнее время участились случаи попыток украинских военных наносить удары беспилотниками по объектам в приграничных и центральных регионах России. В ночь на 2 апреля боевики ВСУ ударили по Курску. По словам врио губернатора области Александра Хинштейна, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом. Жилое здание находится в центре города. Жителей отселили на время работы сотрудников оперативных служб. По предварительным данным, никто не пострадал.
Тем временем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики Зеленского атаковали пассажирский автобус в Горловке дроном-камикадзе, 15 человек ранены. Это произошло, когда люди ехали на работу. Расследованием обстоятельств атаки беспилотника на пассажирский транспорт в Горловке займется Следком России. Следователи дадут оценку преступным действиям украинских вооруженных формирований.