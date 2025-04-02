Режим ЧС, пожар и эвакуация жителей: последствия ночной атаки БПЛА в Таганроге

В последнее время участились случаи попыток украинских военных наносить удары беспилотниками по объектам в приграничных и центральных регионах России. В ночь на 2 апреля боевики ВСУ ударили по Курску. По словам врио губернатора области Александра Хинштейна, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом. Жилое здание находится в центре города. Жителей отселили на время работы сотрудников оперативных служб. По предварительным данным, никто не пострадал.