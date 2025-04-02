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Следователи проверяют информацию о подтоплении квартир жилого дома в Хабаровске

Накануне в социальных сетях появилась информация о подтоплении квартир в жилом доме на улице Нагорной.

Источник: РИА "Новости"

. Это происходит из-за ненадлежащего содержания здания.

Сейчас следственные органы проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).