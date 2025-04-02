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Вучич заявил, что два президента тайно общались с Путиным

В последние 3,5 года глава Сербии Александр Вучич не встречался с президентом России Владимиром Путиным, однако знает о как минимум двух мировых лидерах, которые тайно общались с ним. Об этом рассказал сам сербский лидер.

Сербия искренно ведет диалог с Россией, заявил Вучич.

В последние 3,5 года глава Сербии Александр Вучич не встречался с президентом России Владимиром Путиным, однако знает о как минимум двух мировых лидерах, которые тайно общались с ним. Об этом рассказал сам сербский лидер.

«Я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с Путиным», — заявил Вучич в эфире youtube-канала блогера Марио Науфалу. Он добавил, что впервые увидится с Путиным 9 мая, после чего подчеркнул искренность и честность Сербии в отношениях с Россией.

Он не стал уточнять, кто именно из мировых лидеров вел тайные переговоры. Президент Сербии отметил, что это не премьер-министры Венгрии и Словакии, хотя они также встречались с Путиным.