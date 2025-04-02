В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и ребенок

ГСУ СК РФ по краю и Хакасии возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным следствия, накануне вечером к хозяину дома в гости пришел его брат с племянником. Взрослые распивали спиртные напитки. Основной версией возникновения пожара является неосторожное обращение с источниками огня при курении.