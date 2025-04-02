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В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и ребенок

КРАСНОЯРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в частном доме в городе Заозерный Рыбинского района Красноярского края, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В Рыбинском районе ночной пожар унес жизни трех человек. Во время тушения внутри [дома] были обнаружены тела троих погибших, одним из них оказался мальчик 12 лет», — говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила в 04:21 (00:21 мск). Пожар был ликвидирован в 06:46 (02:46 мск) на площади 36 кв. м. Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС.

ГСУ СК РФ по краю и Хакасии возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным следствия, накануне вечером к хозяину дома в гости пришел его брат с племянником. Взрослые распивали спиртные напитки. Основной версией возникновения пожара является неосторожное обращение с источниками огня при курении.