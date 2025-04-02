Административное здание горело в Алматы

Ночью 2 апреля огнеборцы Алматы боролись с огненной стихией, охватившей 6-этажное административное здание в Жетысуском районе по улице Новгородская, передаёт BaigeNews.kz. Пожар разгорелся с большой силой, и несмотря на молниеносное реагирование пожарных, огонь стремительно распространился, охватив кровлю и внешнюю обшивку.