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На месте пожара в Башкирии обнаружили тело мужчины

Жертвой очередного пожара в Башкирии вновь стал пожилой мужчина, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Пожар произошел поздно вечером 1 апреля на улице Молодежной в селе Сафарово Учалинского района республики. Огнем поврежден жилой дом на площади 70 квадратных метров.

«К сожалению, в ходе тушения в одной из комнат обнаружен погибший 65-летний мужчина», — констатировали спасатели.

Пожар был полностью ликвидирован сотрудниками МЧС России и добровольцами. Причины возгорания устанавливает дознаватель МЧС России, работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал ранее Башинформ, при пожарах в Башкирии с начала 2025 года погибли 5 детей.