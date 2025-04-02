На месте пожара в Башкирии обнаружили тело мужчины

Пожар произошел поздно вечером 1 апреля на улице Молодежной в селе Сафарово Учалинского района республики. Огнем поврежден жилой дом на площади 70 квадратных метров.
«К сожалению, в ходе тушения в одной из комнат обнаружен погибший 65-летний мужчина», — констатировали спасатели.
Пожар был полностью ликвидирован сотрудниками МЧС России и добровольцами. Причины возгорания устанавливает дознаватель МЧС России, работает следственно-оперативная группа.
Как сообщал ранее Башинформ, при пожарах в Башкирии с начала 2025 года погибли 5 детей.