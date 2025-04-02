Тысячи танков и дронов: журналисты выяснили, сколько потеряли ВСУ за 2025 год

В ходе СВО уничтожены 22 622 украинских танка.
За первые три месяца 2025 года ВСУ потеряли 2,5 тысячи танков и более десяти тысяч беспилотников. Об этом стало известно из данных Минобороны РФ.
«С 1 января по 1 апреля 2025 года ВСУ потеряли десять самолетов, 10,2 тысячи беспилотников, 11 зенитных ракетных комплексов, 2 495 танков и других боевых бронированных машин», — передает данные Минобороны РИА Новости. Отмечается, что также были уничтожены 3 032 орудия полевой артиллерии.
По состоянию на 1 апреля, в ходе специальной военной операции были ликвидированы 660 украинских самолетов, 49 247 беспилотников и 22 622 танка. Также уничтожены другие боевые машины.